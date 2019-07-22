Южноуралец скончался от укуса гадюки. Противоядие доставили в больницу на следующий день после смерти

В Челябинской области проверят качество оказанной помощи мужчине, который умер от укуса змеи.

46-летний житель села Шигаево занимался разведением лошадей. В среду, 17 июля, мужчина отвязывал коня от колышка, когда на него бросилась гадюка. Змея укусила южноуральца. Мужчина убил ее и обратился к врачам. В 12:10 пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение районной больницы села Долгодеревенское, сообщили 74.ru в пресс-службе областного минздрава.

«Через врачебную комиссию учреждения было заказано пять ампул сыворотки против яда гадюки. Несмотря на проводимое лечение, состояние больного прогрессивно ухудшалось. 17 июля в 22:00 наступила остановка дыхания и кровообращения. В 22:30 констатирована смерть пациента», — рассказали изданию представители ведомства.

В минздраве добавили, что сыворотка поступила больницу в четверг. Прокуратура проверит качество оказанной медицинской помощи. Также доследственную проверку организовало региональное управление СК.

Фото с сайта poznavayka.org