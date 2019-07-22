Лента новостей
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На Южном Урале зарегистрировали свыше 2 тыс. кандидатов в депутаты и главы поселений22.07.17:46
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Магнитогорца, который убил участницу конкурса красоты, приговорили к 21 году колонии22.07.17:42
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В Челябинске прошел региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»22.07.17:23
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Директор МАУ «Горсад имени А.С. Пушкина» ушла в отставку после скандала с ремонтом подземных переходов22.07.16:23
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Новая аглофабрика ММК даст возможность значительно повысить экологическую безопасность22.07.16:09