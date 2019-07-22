В Челябинске прошел региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»

Команды из Челябинской области стали участниками всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

Региональный тур состоялся 20 и 21 июля на площадке Международного института дизайна и сервиса. Специалистам в сфере информационных технологий, дизайнерам и управленцам предстояло разработать прототипы цифровых продуктов. Участие в открытии этапа конкурса принял глава области Алексей Текслер. Он пожелал командам создать продукты, которые будут реализованы в регионе и стране.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область традиционно развита в IT-сфере. В регионе более восьми тысяч студентов обучается IT-специальностям и в этом направлении работает свыше двух тысяч компаний.

«Я веду переговоры с некоторыми нашими крупными компаниями–интеграторами о том, чтобы они здесь открывали филиалы, рабочие места. Но самое важное — это тот потенциал, который у нас есть, мы сможем вместе сделать больше, сможем действительно создать на территории Южного Урала, возможно, целую группу успешных компаний, которые смогут выйти не только на российский рынок и его завоевать, но и активно участвовать в международном IT-рынке», — отметил Алексей Текслер.

Спрос на IT-специалистов сегодня формирует не только рынок, но и государство — растут потребности, например, в части реализации национальных проектов, говорит руководитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Со стороны государства запущены национальные проекты, под реализацию которых также требуется большой кадровый потенциал. В частности, из-за этого реализуется данный конкурс, потому что мы не только ограничиваемся национальным проектом «Цифровая экономика». Цифровизация настолько тотальна на сегодняшний момент, что она требуется как в классических отраслях, таких как металлургия, сельское хозяйство, так и в новых сферах, связанных с работой с данными, искусственным интеллектом, виртуальной реальностью и другими», — прокомментировал Олег Мансуров.

Региональный этап конкурса прошел в формате хакатона — соревновательного мероприятия, где специалисты за 36 часов должны были создать прототипы цифровых продуктов, которые призваны усовершенствовать качество услуг. Было несколько номинаций — «Образование и наука», «Здравоохранение», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика». Студент ЮУрГУ Владислав Кульбачный рассказал, что вместе с командой работал над созданием сервиса, который можно использовать в том числе на портале госуслуг.

«Мы хотим реализовать такой алгоритм, который, опираясь на статистические данные о пользователях, будет предлагать услуги, которые им действительно будут необходимы в ближайшее время, о которых они, может, не задумывались, но они могут оказаться полезными», — рассказал участник хакатона.

Фото: Марина Власова / gubernator74.ru

Студент отметил, что участие в конкурсе дает возможность попробовать свои силы и зарекомендовать себя перед работодателями. Эксперт проекта Евгений Абзалов считает, что подобные мероприятия интересны и с точки зрения генерации идей.

«По опыту реализации подобных хакатонов достаточно малая часть проектов из хакатонов идут в коммерческую реализацию, потому что невсегда это бывает выгодно, но какие-то идеи, которые здесь зарождаются, в каком-то, возможно, трансформированном виде очень часто «взлетают» в компаниях или на муниципальной либо государственной площадке. То есть это очень интересно в плане генерации идей», — пояснил эксперт.

Команды-победители регионального этапа примут участие в финале конкурса. Он состоится в сентябре в Казани. Всего отборочные туры пройдут в 40 городах. Участники получают возможность запустить бизнес, найти работу в ведущих компаниях страны, стать обладателями денежного приза для команды в размере 500 000 рублей или гранта от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Всего на конкурс было подано более 66 тыс. заявок.