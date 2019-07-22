Особый противопожарный режим ввели еще в одном районе Южного Урала

В Челябинской области за минувшие выходные потушили 150 га лесных пожаров.

Возгорания произошли в Брединском и Карталинском районах. В Брединском районе уже действует особый противопожарный режим, в целях профилактики его также ввели в Варненском. В этот период запрещено посещать лесные массивы. Почти 200 оперативных групп из числа сотрудников лесничеств ведут патрулирование, за пожарной обстановкой также следят с воздуха.

Всего с начала сезона пожарной опасности в Челябинской области ликвидировали более 450 природных возгораний на площади почти 9 тыс. га, сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона.

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