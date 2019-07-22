Объем выбросов «Мечел-Кокса» снизится почти на четверть к 2024 году.

Глава региона Алексей Текслер подписал с руководством ПАО «Мечел» соглашение о снижении выбросов.

Соглашение между минприроды, Росприроднадзором, правительством области и предприятием было подписано в рамках празднования Дня металлурга в воскресенье, 21 июля. Согласно документу группа «Мечел» обязуется реализовать на производствах экологическую программу, рассчитанную до 2024 года. По словам Алексея Текслера, соглашение предполагает снижение объемов выбросов «Мечел-Кокса» практически на четверть.

«Это настоящий подарок ко Дню металлурга всем жителям Металлургического района, а также другим жителям Челябинска и области. Соглашение предполагает существенное снижение объемов выбросов уже в ближайшие годы на ЧМК и «Мечел-Коксе». «Мечел-Кокс» снизит объем выбросов на 22,5%, ЧМК — примерно на 16%. Это важное и значимое событие. Плюс соглашение предполагает исполнение комбинатом обязательств в рамках принятого закона о квотировании», — прокомментировал Алексей Текслер.

Ранее аналогичное соглашение было подписано с ММК, добавил Алексей Текслер. «Мечел» направит на реализацию программы 10 млрд рублей. Планируется, что выбросы загрязняющих веществ снизятся на 14,2 тыс. тонн в год. В рамках реализации программы все основные производственные участки ЧМК будут модернизированы.

Недавно на промплощадке «Мечела» завершился независимый аудит. Эксперты обследовали источники выбросов, газоочистные сооружения, изучили условия размещения отходов. Результаты аудита будут учтены при реализации программы, рассказал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов. По его словам, работы над соглашением о снижении выбросов шли полтора года.

«В начале 2018 года приняли решение о подписании соглашения. Чтобы это была не пустая бумажка, было желание не просто ее подписать, а сделать реальную программу, которая бы была направлена на сокращение выбросов. Полтора года мы занимались этой работой. Год назад мы заключили договор на независимый экологический аудит, который работал последние 12 месяцев. По результатам этой работы нам были даны рекомендации. Мы считаем, что это очень продуманный документ, который действительно направлен на то, чтобы снизить объем выбросов. Мы не дожидались подписания этого документа. Многие из тех пунктов, которые включены в программу, начали реализовывать в середине прошлого года. Понимаем ту проблематику, которая есть. Настроены на то, чтобы выполнить программу с опережающими сроками», — отметил Олег Коржов.

Также во время празднования Дня металлурга Алексей Текслер анонсировал несколько значительных изменений, которые произойдут в Металлургическом районе к осени. Он заявил, что в сентябре на ЧМЗ запустят кинотеатр «Импульс». Кроме того, после ремонта откроют поликлинику на улице 50-летия ВЛКСМ.

Фото с сайта gubernator74.ru