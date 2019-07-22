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Эхо Москвы в Челябинске
22 июля 201916:09

Новая аглофабрика ММК даст возможность значительно повысить экологическую безопасность

На Магнитогорском металлургическом комбинате начала работу новая фабрика по производству агломерата.

В церемонии открытия предприятия в пятницу, 19 июля, участвовали президент Владимир Путин, глава Челябинской области Алексей Текслер. На аглофабрике №5 применяются инновационные экологические и энергосберегающие технологии. Ожидается, что при ее эксплуатации произойдет сокращение выбросов пыли в два раза, диоксида серы – в четыре, бензапирена – в 16 раз. Также уменьшатся сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения — на 600 тонн в год, и технологические отходов аглоцеха — почти на 14 тыс. тонн в год. Устаревшее предприятие аглофабрики №4 выведут из эксплуатации. Общую стоимость комплекса оценивают в 30 млрд рублей.

Глава региона Алексей Текслер отметил, что новая аглофабрика — важное событие для отрасли и инвестиционный проект с большим потенциалом. На встрече с президентом Владимиром Путиным Алексей Текслер пояснил, что развитие металлургии, как одной из наиболее передовых отраслей региона, неизбежно сопряжено со сложностями в плане экологии. Нивелировать их призван местный экологический стандарт, разработать который предложил глава региона.

«Как бывает, сильные стороны иногда тесно связаны с проблемами. Имею в виду в первую очередь экологические вопросы. Мы сегодня с Вами обсуждали Ваши решения, закон о квотировании, ряд других инициатив. В том числе я предложил сделать челябинский экологический стандарт для того, чтобы экологическую ситуацию держать под контролем. Это крайне важно», — пояснил Алексей Текслер.

После церемонии открытия президент встретился с рабочими ММК. Сотрудники комбината задали Владимиру Путину волнующие их вопросы по поводу медицины и доступности мест в детских садах Челябинской области, об улучшении жилищных условий. Президент сообщил рабочим, что перед Центробанком стоит задача по уменьшению ипотечной ставки ниже 8%, а многодетным семьям предусмотрены еще более существенные льготы.

Фото с сайта gubernator74.ru

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