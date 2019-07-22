На Зюраткуле после удара молнии сгорело здание базы отдыха с музеем

Лента новостей
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Директор МАУ «Горсад имени А.С. Пушкина» ушла в отставку после скандала с ремонтом подземных переходов22.07.16:23
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Новая аглофабрика ММК даст возможность значительно повысить экологическую безопасность22.07.16:09
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Южноуралец скончался от укуса гадюки. Противоядие доставили в больницу на следующий день после смерти22.07.15:58
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На Зюраткуле после удара молнии сгорело здание базы отдыха с музеем22.07.15:45
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Особый противопожарный режим ввели еще в одном районе Южного Урала22.07.15:08