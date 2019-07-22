На Зюраткуле после удара молнии сгорело здание базы отдыха с музеем

В поселке Зюраткуль произошел крупный пожар.

Огонь уничтожил почти все здание визит-центра «Сердце – озеро» — остались только обгорелые стены и фундамент. Там находился небольшой музей и два жилых туристических отсека. Пожар произошел в минувшую субботу, 20 июля, примерно в седьмом часу утра, сообщается на странице нацпарка в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, причиной мог стать удар молнии. Многие туристы рассказывали, что в субботу в поселке Зюраткуль была сильная гроза. А жительница соседнего с базой отдыха дома видела, как в крышу здания ударила молния. При пожаре никто не пострадал. 4-местные домики и баню удалось спасти от огня. Пострадавшее здание будут восстанавливать.

Фото: vk.com/zyuratkul2015