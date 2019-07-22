На Южном Урале зарегистрировали свыше 2 тыс. кандидатов в депутаты и главы поселений

В выборах местного уровня в Челябинской области будут участвовать более 2 тыс. человек.

Статистику опубликовала областная избирательная комиссия. По состоянию на 22 июля, для участия в муниципальных выборах по области зарегистрировались 2 тыс. кандидатов. В регионе распределят около 500 мандатов, выбирать депутатов и глав поселений будут более чем в 60 территориях. Из общего числа кандидатов 802 человека идут на выборы самовыдвиженцами.

В Челябинске, тем временем, количество кандидатов в депутаты районных советов достигло 1026 человек. Больше всего — 174 претендента — выдвинулось в Калининском районе. 432 человека идут самовыдвиженцами, из партий больше всего выставила «Единая Россия» — 170 человек, тем самым, полностью закрыв все округа в областном центре.

Фото с сайта vgoroden.ru