Магнитогорца, который убил участницу конкурса красоты, приговорили к 21 году колонии

Суд вынес приговор по делу об убийстве девушки в Магнитогорске.

Постоянная сессия Челябинского областного суда в Магнитогорске в понедельник, 22 июля, вынесла приговор Александру Магиленцу. Его признали виновным в разбойном нападении, убийстве и похищении документов.

Мужчине назначили 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, магнитогорец должен будет заплатить родственникам погибшей 3 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

Летом 2018 года участница конкурса красоты приехала в Магнитогорск из США к родителям и решила продать автомобиль Skoda Octavia. Александр Магиленец договорился с ней о встрече, чтобы посмотреть техническое состояние машины. В автосервисе мужчина убил девушку. После этого он угнал иномарку.

Фото с сайта ysia.ru