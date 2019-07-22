Директор МАУ «Горсад имени А.С. Пушкина» ушла в отставку после скандала с ремонтом подземных переходов

В муниципальном учреждении «Горсад имени А.С. Пушкина» произошли кадровые перестановки.

Директор учреждения Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло днем в понедельник, 22 июля.

Утром врио мэра Наталья Котова в ходе аппаратного совещания потребовала кадровых решений по ответственным за срыв ремонта подземных переходов в Челябинске. Она напомнила, что работы начались еще в апреле и должны завершиться 1 сентября.

По словам замглавы города по социальному развитию Сергея Авдеева, отставание от графика составляет два дня, однако Наталья Котова усомнилась в том, что работы удастся закончить в указанный срок.

Ремонтом подземки на площади Революции занимается предприятие «Городской сад имени Пушкина». С 23 июля обязанности директора временно возложены на заместителя Ольги Поповой Игоря Клеина. Ранее Наталья Котова предупреждала, что в случае срыва сроков реконструкции контракт с подрядчиком может быть расторгнут. Помимо этого, врио мэра давала поручение зачистить переходы от торговых точек.

Фото: Вадим Архипов / 74.ru