Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
1
Эхо Москвы в Челябинске
22 июля 201916:23

Директор МАУ «Горсад имени А.С. Пушкина» ушла в отставку после скандала с ремонтом подземных переходов

В муниципальном учреждении «Горсад имени А.С. Пушкина» произошли кадровые перестановки.

Директор учреждения Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло днем в понедельник, 22 июля.

Утром врио мэра Наталья Котова в ходе аппаратного совещания потребовала кадровых решений по ответственным за срыв ремонта подземных переходов в Челябинске. Она напомнила, что работы начались еще в апреле и должны завершиться 1 сентября.

По словам замглавы города по социальному развитию Сергея Авдеева, отставание от графика составляет два дня, однако Наталья Котова усомнилась в том, что работы удастся закончить в указанный срок.

Ремонтом подземки на площади Революции занимается предприятие «Городской сад имени Пушкина». С 23 июля обязанности директора временно возложены на заместителя Ольги Поповой Игоря Клеина. Ранее Наталья Котова предупреждала, что в случае срыва сроков реконструкции контракт с подрядчиком может быть расторгнут. Помимо этого, врио мэра давала поручение зачистить переходы от торговых точек.

Фото: Вадим Архипов / 74.ru

Лента новостей

В раздел новости
1
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

новости и выпуски программ на эту тему:

22 июля 2019 16:09 Новая аглофабрика ММК даст возможность значительно повысить экологическую безопасность
22 июля 2019 15:58 Южноуралец скончался от укуса гадюки. Противоядие доставили в больницу на следующий день после смерти
22 июля 2019 15:45 На Зюраткуле после удара молнии сгорело здание базы отдыха с музеем
22 июля 2019 15:08 Особый противопожарный режим ввели еще в одном районе Южного Урала
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial