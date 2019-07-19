В Челябинске обжалуют решение суда о возвращении охранного статуса «немецким домам» на ЧМЗ

Дело об исключении домов на улице Социалистической из «охранного» перечня рассмотрят повторно.

По словам представителей госкомитета по охране объектов культурного наследия, они не согласны с утверждениями об ошибочности выводов госэксперта из Пензы Светланы Васильевой. По итогам именно ее работы дома лишились охранного статуса. В госкомитете не подтвердили и не опровергли факт личного присутствия эксперта в Челябинске, однако уточнили, что это не обязательно — выводы об исторической и культурной ценности объектов допускается делать заочно, по фотографиям.

Зампредседателя госкомитета Сергей Бердов пояснил, что решение суда о сохранении охранного статуса вынудит жильцов дома тратить свои деньги на ремонт своих домов, которые находятся в плохом состоянии. «Согласно законодательству все расходы по ремонту несут собственники. А цена ремонта таких домов вырастает в разы, поскольку одним ремонтом не обойтись, необходимы реставрационные работы», — цитирует Бердова пресс-служба министерства культуры области. По его словам, жильцы надеялись на снос домов и расселение в новостройки.

Истец — краевед Юрий Латышев, который обжаловал результаты экспертизы, — заявляет, что чиновники ввели людей в заблуждение. Регоператор капремонта уже занимается проектами реконструкции домов, а один дом квартала — №26 — по словам краеведа, уже отремонтирован. В программе «Личное мнение» на 31tv.ru Юрий Латышев сказал, что нужно признать дома полноценными, а не выявленными объектами культурного наследия, и четко определить предмет охраны — и тогда жильцы не заплатят за капремонт ни рубля сверх уже начисляемых им взносов.

«Проблема у регоператора капремонта возникает с выявленными объектами — потому что там непонятно, что охранять, и на все виды работ приходится привлекать специализированную организацию. А по сути предмет охраны там только фасады — внутри нечего охранять. Таким образом, внутри могут заниматься ремонтом обычные подрядчики, а реставрацией фасада заниматься лицензированные компании. Директор регоператора капремонта Вадим Борисов сказал, что по этим домам ожидается незначительное превышение. Но жители ни копейки дополнительно не заплатят, никто просить у них не будет, а регоператор в свой лимит уложится. Абсолютно точно», — пояснил Юрий Латышев.

Обжаловать решение Центрального райсуда госкомитет по охране объектов культурного наследия будет в вышестоящих инстанциях. Там утверждают, что в проведении повторной экспертизы по скандальным зданиям нет необходимости и уверяют в отсутствии по ним какой-либо исторической или культурной ценности.

Квартал жилых домов на улице Социалистической в Металлургическом районе построили в 1944-1946 годах трудармейцы из числа немцев, которых с началом войны переселили на Южный Урал. Местные жители называют его «маленькой Баварией» из-за необычного, близкого к немецкому, архитектурного исполнения домов.

Фото: Юрий Латышев / vk.com/arhistrazh