В Челябинске обжалуют решение суда о возвращении охранного статуса «немецким домам» на ЧМЗ

Лента новостей
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Жительница пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске объявила голодовку перед приездом Владимира Путина19.07.17:10
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Бизнесмен Артур Никитин остановил достройку своей гостиницы на Васенко19.07.17:07
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На 170 депутатских мандатов в районах Челябинска претендуют почти тысяча человек19.07.17:02
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В Челябинске обжалуют решение суда о возвращении охранного статуса «немецким домам» на ЧМЗ19.07.16:50
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Прокуратура проверит траты на подготовку саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске19.07.15:55