Прокуратура проверит траты на подготовку саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

Финансовой отчетностью приготовительных мероприятий к саммитам-2020 в Челябинске заинтересовалась прокуратура.

Документы изучит рабочая группа при надзорном ведомстве по подготовке к форумам, в которую также вошли представители других силовых структур. Ее заседание состоится 26 июля. «Мы запросили и получили все финансовые отчеты по строящимся объектам, на которые затрачиваются средства бюджета», — заявил областной прокурор Виталий Лопин.

Также в надзорном ведомстве проверят затраты на сооружение конгресс-холла на реке Миасс, строительство которого в данный момент приостановлено. Несмотря на то, что данный объект в предстоящих саммитах не задействован, на него были потрачены бюджетные деньги, расходование которых предстоит проверить аудиторам.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта уже потратили 2 млрд рублей, а всего уставный капитал хозпартнерства «Конгресс-холл» составляет 7,5 млрд. Эти деньги выделили из областного бюджета.

Фото с сайта pravmin74.ru