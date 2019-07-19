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Эхо Москвы в Челябинске
19 июля 201917:16

На трассах Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов

На трассах Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов.

На всех федеральных дорогах Челябинской области ввели временное ограничение для тяжеловесного транспорта.

В пятницу, 19 июля, в регионе ожидается до +36 градусов. Из-за жары на федеральных трассах с 13:00 до 22:00 ограничили движение фур. Так, для большегрузов закрыта трасса М5 от границы с Башкирией до Челябинска, а также участки дорог Челябинск — Троицк, Челябинск — Новосибирск.

«Подрядные организации совместно с подразделениями ГИБДД обязали осуществить действия по ограничению движения, также организовать пролив проезжей части», — сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

Фото с сайта delint.ru

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