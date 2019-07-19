На 170 депутатских мандатов в районах Челябинска претендуют почти тысяча человек

Избирком озвучил численность потенциальных кандидатов на муниципальные выборы в Челябинске.

Прием документов закончился в четверг, 18 июля. По словам председателя облизбиркома Сергея Обертаса, заявки в райсоветы подали 963 человека. Корреспонденту «Челябинского эха» руководитель комиссии рассказал, что как парламентские, так и более мелкие политические партии показали значительную активность в процессе выдвижения.

«На данный момент известно, что «Единая Россия» выдвинула 167 человек, КПРФ — 107, ЛДПР — 104, эсеры — 113. И это, наверное, не может не радовать избирателей, потому что при голосовании у них будет широкая палитра выбора. Вообще партии активно включились в процедуру выдвижения, также приняли участие ряд непарламентских партий: «Яблоко», «Родина», «Партия пенсионеров», «Партия роста», — прокомментировал Сергей Обертас.

400 человек идут на муниципальные выборы в Челябинске самовыдвиженцами. Всего в Челябинске распределят 170 депутатских мандатов в районных советах. Процедура голосования состоится 8 сентября.

Фото с сайта medialipetsk.ru