Бизнесмен Артур Никитин остановил достройку своей гостиницы на Васенко

Долгострой в центре Челябинска, который планировали задействовать в саммитах 2020 года, оставят незавершенным.

Об этом владелец объекта, челябинский предприниматель Артур Никитин сообщил политологу Александру Подопригоре. Последний написал у себя в ЖЖ, что бизнесмен приостановил строительные работы на шесть месяцев, о чем уведомил надзорные органы и рабочую группу по подготовке саммитов.

«Никитин объясняет свое решение продолжающимися попытками «рейдерского захвата» его фирмы «Стройсвязьурал-1», которая ведет это строительство, утверждая, что в них принимают активное участие некоторые сотрудники областных подразделений налоговых и правоохранительных ведомств», — пишет Александр Подопригора.

В областном правительстве сообщили, что уведомление от Артура Никитина еще не поступало, однако подобный сценарий там не исключали. И. о. вице-губернатора Сергей Шаль рассказал Znak.com, что о прекращении стройки стало известно по факту — в ходе визита проверяющих на площадку. «Мы будем вести с Никитиным переговоры по судьбе участка, обяжем открыть проезд и восстановить благоустройство территории», — отметил замглавы региона.

Недостроенное здание на перекрестке Васенко — Коммуны стояло фактически заброшенным почти десять лет. В 2018 году там активизировались работы — объект планировали переоборудовать в гостиничный комплекс для размещения участников предстоящих саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в июле 2020 года. Ожидалось, что там поселится делегация Китая. Сергей Шаль выразил уверенность, что проблем с ее размещением в городе не будет — по его словам, в Челябинске для этого хватает как уже готовых, так и строящихся объектов.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com