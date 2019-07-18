Закон о квотировании выбросов в Челябинске и Магнитогорске одобрили в Государственной думе

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Госдума направила законопроект о введении квот на промышленные выбросы в Совет Федерации.

За принятие законопроекта депутаты нижней палаты парламента высказались единогласно в среду, 17 июля. Сейчас материалы направили в Совет Федерации, после чего закон должен подписать президент Владимир Путин.

Документ подразумевает проведение эксперимента по квотированию загрязнения атмосферы в 12 ключевых промышленных центрах, включая Челябинск и Магнитогорск. Глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что данный закон существенно повлияет на улучшение качества воздуха в индустриальных мегаполисах, однако не станет единственной мерой.

«К предприятиям, не соблюдающим экологические стандарты, толерантность будет нулевой. Мы создаем в регионе собственный экологический стандарт, и я лично буду требовать от промышленников ему соответствовать. Принятый закон существенно в этом поможет, но я убежден, что нужно применять и международные, еще более строгие стандарты», — подчеркнул глава региона.

Эксперимент по квотированию выбросов позволит снизить уровень загрязнения на 20%. Руководитель экологического движения «Время ЧЕ» Феликс Панов рассказал «Челябинскому эху», что следует наладить работу не только с металлургическими гигантами, но и с другими, более мелкими предприятиями, которые вносят весомый вклад в загрязнение окружающей среды.

«Речь шла о снижении на 20%, и квотирование будет одной из составляющих в достижении данной цели. Эта мера коснется не только крупных промышленных предприятий, но и городской инфраструктуры. В Челябинске под квотирование попадут не только всем известные металлургические гиганты, но и, например, водоканал и многие другие. Цель — снизить нагрузку на атмосферный воздух прежде всего в селятивной зоне: то есть замерять выбросы не только «на трубе», как у нас принято, а в том числе и в жилых кварталах», — прокомментировал Феликс Панов.

Заместитель председателя общественного движения «АнтиСмог» Евгений Маленкин считает, что ключевым затруднением при реализации данного законопроекта в случае его принятия станет не только совокупный подсчет загрязнения, но и организация общественного контроля за процессом.

«Сложности здесь возникнут с суммарным подсчетом вредных выбросов, потому что не только предприятия-гиганты, но и все мелкие предприятия, которые рядом расположены, тоже наносят ущерб атмосферному воздуху. Также сложности у нас будут возникать, я думаю, с общественным контролем. Уже сейчас мы сталкиваемся с противодействием сотрудников ЧОП предприятий, которые препятствуют нашей работе. Хотелось бы понять механизм общественного контроля за выполнением этого федерального закона. Законов можно принять сколько угодно, главный момент — его исполнение и соблюдение», — пояснил Евгений Маленкин.

Эксперимент по квотированию выбросов планируют начать с 1 января 2020 года. Достичь показателя снижения загрязнения воздуха на 20% рассчитывают к 2024-му.