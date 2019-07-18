Закон о квотировании выбросов в Челябинске и Магнитогорске одобрили в Государственной думе

Лента новостей
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В Челябинской области из-за укусов клещей госпитализировали почти 200 человек. В 11 случаях — клещевой энцефалит18.07.13:48
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Закон о квотировании выбросов в Челябинске и Магнитогорске одобрили в Государственной думе18.07.13:40
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В Челябинске во второй раз убрали стихийную свалку у Кировки18.07.13:28
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Более трети челябинцев выпивают по несколько кружек кофе в течение рабочего дня18.07.11:59
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Челябинская область вылетела из тройки регионов по количеству вакансий для металлургов18.07.11:52