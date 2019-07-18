В Челябинской области из-за укусов клещей госпитализировали почти 200 человек. В 11 случаях — клещевой энцефалит

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Роспотребнадзор опубликовал данные по состоянию клещевой опасности в Челябинской области.

С начала сезона клещевой опасности на Южном Урале госпитализировали 191 человека с подозрением на инфекции, в том числе 26 детей. У 11 пострадавших выявили энцефалит, а еще у 15 — боррелиоз. В лабораториях исследовали 7,7 тыс. клещей. Выяснилось, что почти четверть заражены боррелиями, а 53 особи оказались энцефалитными.

По состоянию на 12 июля от опасной инфекции привили 145 тыс. южноуральцев, почти две трети из них — дети, которых вакцинируют за счет бюджета.

В региональном управлении Роспотребнадзора призвали жителей области соблюдать меры предосторожности в садовых участках, парках, скверах и лесных массивах, а при выявлении укуса клеща — обращаться в больницу.