Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
Эхо Москвы в Челябинске
18 июля 201913:48

В Челябинской области из-за укусов клещей госпитализировали почти 200 человек. В 11 случаях — клещевой энцефалит

Фото с сайта newsprom.ru

Роспотребнадзор опубликовал данные по состоянию клещевой опасности в Челябинской области.

С начала сезона клещевой опасности на Южном Урале госпитализировали 191 человека с подозрением на инфекции, в том числе 26 детей. У 11 пострадавших выявили энцефалит, а еще у 15 — боррелиоз. В лабораториях исследовали 7,7 тыс. клещей. Выяснилось, что почти четверть заражены боррелиями, а 53 особи оказались энцефалитными.

По состоянию на 12 июля от опасной инфекции привили 145 тыс. южноуральцев, почти две трети из них — дети, которых вакцинируют за счет бюджета.

В региональном управлении Роспотребнадзора призвали жителей области соблюдать меры предосторожности в садовых участках, парках, скверах и лесных массивах, а при выявлении укуса клеща — обращаться в больницу.

Лента новостей

В раздел новости
1
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

новости и выпуски программ на эту тему:

18 июля 2019 14:44 Общественники сообщили, что охранники «Мечела» не пустили на предприятие проверяющего из Росприроднадзора
18 июля 2019 14:39 Более 37% челябинцев рекомендуют Алексею Текслеру брать в свою команду местных специалистов
18 июля 2019 13:40 Закон о квотировании выбросов в Челябинске и Магнитогорске одобрили в Государственной думе
18 июля 2019 13:28 В Челябинске во второй раз убрали стихийную свалку у Кировки
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial