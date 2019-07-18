В Челябинске во второй раз убрали стихийную свалку у Кировки

Лента новостей
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Общественники сообщили, что охранники «Мечела» не пустили на предприятие проверяющего из Росприроднадзора18.07.14:44
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Более 37% челябинцев рекомендуют Алексею Текслеру брать в свою команду местных специалистов18.07.14:39
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В Челябинской области из-за укусов клещей госпитализировали почти 200 человек. В 11 случаях — клещевой энцефалит18.07.13:48
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Закон о квотировании выбросов в Челябинске и Магнитогорске одобрили в Государственной думе18.07.13:40
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В Челябинске во второй раз убрали стихийную свалку у Кировки18.07.13:28