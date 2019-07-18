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Эхо Москвы в Челябинске
18 июля 201913:28

В Челябинске во второй раз убрали стихийную свалку у Кировки

Фото: пресс-служба «ЦКС»

Челябинский регоператор по обращению с отходами пожаловался в прокуратуру на компании, которые оставляют мусор у Кировки.

Мусор возле перекрестка Кирова — Карла Маркса недалеко от книжного развала складируют компании из близлежащих офисов. Регоператор выяснил, что у большинства из них нет договоров на вывоз отходов. В среду, 17 июня, сотрудники «Центра коммунального сервиса» во второй раз зачистили территорию.

На действия юрлиц регоператор пожаловался в прокуратуру. Также обращение с просьбой провести разъяснительную работу с коммерсантами компания направила в городское управление по торговле и услугам, сообщили в пресс-службе «ЦКС».

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