Ремонт фасада челябинского оперного театра завершат к концу октября

Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области

В Челябинске продолжается масштабная реконструкция театра оперы и балета.

В данный момент рабочие демонтировали парадное крыльцо здания. На его замену, а также на облицовку гранитом цоколя уйдет более половины средств из заложенных на ремонт 64 млн рублей. Подрядчику из Екатеринбурга предстоит отремонтировать крышу оперного театра и отреставрировать гипсовые фигуры на ней, обновить отделку фасада.

Нынешняя масштабная реконструкция здания — первая с момента его открытия в 1956 году. Завершить работы рассчитывают до 31 октября, сообщили в пресс-службе министерства культуры области.