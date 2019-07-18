Общественники сообщили, что охранники «Мечела» не пустили на предприятие проверяющего из Росприроднадзора

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Ремонт фасада челябинского оперного театра завершат к концу октября18.07.15:41
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Экс-замминистра экономразвития области Антону Бахаеву продлили домашний арест до октября18.07.15:26
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Нелегальные киоски напротив администрации Курчатовского района заменят на торговые места для садоводов18.07.15:01
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Общественники сообщили, что охранники «Мечела» не пустили на предприятие проверяющего из Росприроднадзора18.07.14:44
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Более 37% челябинцев рекомендуют Алексею Текслеру брать в свою команду местных специалистов18.07.14:39