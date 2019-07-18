Общественники сообщили, что охранники «Мечела» не пустили на предприятие проверяющего из Росприроднадзора

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Инспектора экологического надзора, по информации общественников, отказались пропустить на крупнейшее предприятие Челябинска.

Инцидент произошел рано утром в четверг, 18 июля, на улице Морской. Как рассказал замруководителя общественного движения «АнтиСмог» Евгений Маленкин, автомобиль общественного инспектора регионального управления Росприроднадзора заблокировали сотрудники охраны «Мечела». Таким образом они не дали ревизору попасть на предприятие. Евгений Маленкин отметил, что сотрудники ЧОП не только не давали проехать машине, но и грубо вели себя по отношению к проверяющему.

«Сотрудники ЧОП в нарушение всех законодательных норм пытались проникнуть в автомобиль общественного инспектора, дергали за дверные ручки, стучали в стекла, одним словом — пытались всячески его оттуда вызволить. Но, когда приехали полицейские, охранники уже успокоились и претензий к инспектору не предъявляли, а затем и вовсе скрылись», — прокомментировал Евгений Маленкин.

Инспектор проехал с полицейскими в линейный отдел, где дал объяснения случившемуся, после чего его отпустили. Евгений Маленкин уточнил, что стражи порядка не дали правовой оценки действиям сотрудников охраны «Мечела». По его словам, подобные случаи серьезно препятствуют общественному контролю за загрязнением воздуха промышленными предприятиями.