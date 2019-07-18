Нелегальные киоски напротив администрации Курчатовского района заменят на торговые места для садоводов

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Наталья Котова поручила разобраться с нелегальными киосками недалеко от кинотеатра «Победа».

Внимание на ситуацию под окнами администрации Курчатовского района на Комсомольском проспекте врио мэра обратила во время объезда города в четверг, 18 июля. Она пояснила, что большинство нестационарных торговых объектов в районе остановки «Поликлиника» находятся там незаконно. Причем они не только портят внешний вид улицы, но и мешают местным садоводам торговать своей продукцией — они вынуждены сидеть в антисанитарных условиях на ящиках и гранитных парапетах.

Наталья Котова дала поручение разобраться с незаконными киосками и организовать там торговые места для садоводов. Завершить эту работу рассчитывают к началу августа. При этом она отметила, что обязанность по содержанию этих мест в порядке возложат на самих садоводов.

«Если, после того как мы создадим все условия, там будет продолжаться антисанитария, то вопросы наверное уже нужно будет задавать тем людям, которые там торгуют. Оставлять после себя мусор, ящики и так далее в наши правила не входит — если мы создаем условия для садоводов, то и они должны взять обязательство содержать эти места в чистом и благоприятном виде. Все, что зависит от муниципалитета, мы сделаем, задача жителей — следить за чистотой», — прокомментировала Наталья Котова.

Также врио главы города высказалась по ситуации вокруг стихийного рынка из ларьков напротив кинотеатра «Победа». Она пояснила, что их также будут оттуда убирать и договариваться с собственником земли о приведении участка в нормативное состояние.

«Мы предложим собственникам эти торговые объекты снести, если не получится — будем принуждать. Также мы свяжемся с собственником кинотеатра: по нашей информации, этот участок находится у них в собственности. Будем требовать привести его в порядок. То есть, если это парковка, она и выглядеть должна соответствующе. Либо, если это все-таки муниципальная земля, значит, свою часть мы сделаем сами. Наша задача — создать условия», — сказала Наталья Котова.

Борьбу с незаконными торговыми объектами на улицах города Наталья Котова активизировала в начале июля, после увольнения директора ответственного за снос ларьков МКУ «Городская среда» Сергея Шумакова. Врио мэра ранее говорила, что поводом к отставке стал его отказ убирать принадлежащие ему самому нелегальные киоски в Чурилово.