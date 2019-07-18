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Эхо Москвы в Челябинске
18 июля 201915:26

Экс-замминистра экономразвития области Антону Бахаеву продлили домашний арест до октября

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинский областной суд продлил срок домашнего ареста Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову.

Заседание состоялось в среду, 17 июля. Бывшего первого замглавы минэкономразвития области Антона Бахаева и директора рекламного агентства «Элефант» Михаила Смирнова оставили под арестом до 19 октября. Существующие запреты для них будут при этом сохранены.

Антона Бахаева обвиняют в получении через посредника взятки в 1 млн рублей от Михаила Смирнова в обмен на преференции при участии в российско-казахстанском форуме осенью 2017 года. Помимо этого экс-замглавы минэкономразвития вменяют хищение 4 млн рублей при организации банкета в ходе мероприятия.

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