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Эхо Москвы в Челябинске
18 июля 201914:39

Более 37% челябинцев рекомендуют Алексею Текслеру брать в свою команду местных специалистов

Фото с сайта pravmin74.ru

Социологи челябинского филиала Президентской академии узнали у горожан, какие бы они дали советы врио губернатора по части кадровой политики.

Свыше 37% опрошенных рекомендуют Алексею Текслеру стараться назначать на должности специалистов, живущих и работающих в Челябинской области. Треть респондентов советуют главе региона заняться формированием собственной команды. Они выступают за отставку значительной части чиновников, которые работали с бывшим губернатором.

«Мне кажется, здесь респонденты переносят ответственность за неудачи бывшего губернатора и на команду, которая работала с ним, и говорят об этой ответственности, когда заявляют, что нужно сменить значительную часть команды главы региона. Доверие эти люди вместе с Борисом Дубровским не заслужили. Если оно и было, то очень сильно поколебалось по отношению к заместителям губернатора и министрам», — прокомментировал директор филиала Президентской академии Сергей Зырянов.

Каждый десятый опрошенный считает, что нужно активно приглашать для работы специалистов из других регионов России. При этом они должны иметь свежие идеи и владеть методами управления.

3% челябинцев не видят необходимости в проведении существенных кадровых перестановок. По их мнению, Алексею Текслеру нужно работать с существующей командой, сформированной при предыдущих губернаторах. Чаще остальных такой ответ давали государственные и муниципальные служащие, безработные и временно неработающие горожане. 17% респондентов затруднились порекомендовать Алексею Текслеру что-либо по части кадровой политики.

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