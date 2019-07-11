В Челябинске прокуратура обязала больницу сделать врачам перерасчет зарплаты за два года

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Прокуратура завершила проверку в челябинской детской горбольнице № 1.

Поводом для проверки стали жалобы сотрудников на снижение зарплаты. Ведомство выяснило, что работники нескольких отделений два года не получали положенные им надбавки за вредность, пишет 74.ru. Они составляют 4% от оклада. Теперь больница должна будет сделать перерасчет и выплатить деньги, которые сотрудники недополучили.

Кроме того, прокуратура обратила внимание на то, что зарплаты в больнице не дотягивают до положений «майских указов» президента. Согласно им средняя зарплата врачей в области должна превышать 62,5 тыс. рублей, а медсестер и санитаров — 31 тыс. рублей.

Еще одно нарушение, которое обнаружили при проверке, связано с антикоррупционным законодательством. Там, на должность заведующей организационно-методическим кабинетом, находящейся в подчинении главврача, была назначена его жена. Руководителю больницы Чеславу Ведому и врио мэра Челябинска Наталье Котовой внесли представления об устранении нарушений.

В отношении главного врача возбуждено три административных дела. Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей. В июне восемь сотрудников детской горбольницы № 1 пожаловались на снижение доходов после введения новой системы оплаты труда. По их словам, за три месяца зарплата упала на суммы от 2 тыс. до 11 тыс. рублей.