В Челябинске прокуратура обязала больницу сделать врачам перерасчет зарплаты за два года

Лента новостей
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РБК сообщил о взаимодействии Бориса Дубровского с преступным сообществом, похитившим у РЖД более миллиарда рублей12.07.12:49
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Облизбирком утвердит окончательный список кандидатов в губернаторы 13 июля12.07.12:13
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На трассах Челябинской области из-за жары ограничат движение большегрузов12.07.11:26
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Челябинская область будет наращивать экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья12.07.11:14
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Проект пешеходного моста через улицу Худякова одобрили на публичных слушаниях12.07.10:57