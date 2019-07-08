На ремонт дорог в Озерске выделили дополнительные деньги

Фото с сайта gubernator74.ru

Алексей Текслер поручил активизировать дорожные работы в одном из закрытых городов региона.



Глава области посетил Озерск, где встретился с руководителем городского округа Евгением Щербаковым. Алексей Текслер передал ему «синюю папку» с обращениями и пожеланиями местных жителей, которые те оставляют в соцсетях. Особое внимание глава региона обратил на состояние дорог в закрытом городе — он отметил, что эта сфера отстает из-за недостаточного финансирования.



«Здесь есть недостаток финансирования, следует признать, что дорожное строительство в Озерске недополучало средства. Вы знаете, одним из первых моих решений было выделение дополнительных денег всем территориям, Озерск тоже их получил. Однако проблемы все равно остаются. Местные власти сформулируют предложения по приоритетам, закроем проблему в течение нескольких лет», — сказал Алексей Теклсер.



Глава Озерска Евгений Щербаков подчеркнул, что для решения проблемы необходимо наличие проектов. По ряду объектов решения уже намечены и начата их реализация, отметил он.



«По существующим проектам сейчас действует жесткий контроль и установка на ускорение. Уже принято решение о поддержке некоторых проектов по ремонту дорог, это очень важно для Озерска, поскольку у нас это очень насущная проблема. Будут дополнительные финансовые вливания, сейчас мы будем конкретно прорабатывать шаги. Главное требование — наличие проекта, они у нас есть», — прокомментировал Евгений Щербаков.



Реконструкция затронет как улицы Озерска, так и трассу до Каслей — ее отремонтируют в текущем году, а также дорогу до деревни Метлино. Этот объект включили в первоочередной план ремонта на дорожный сезон 2020 года.





Фото с сайта gubernator74.ru



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