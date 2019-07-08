В конце недели в Челябинске ожидается 35-градусная жара

Фото с сайта altesmedia.ru

Синоптики прогнозируют жару и грозы в Челябинске.



По данным Gismeteo.ru, в среду, 10 июля, и пятницу столбики термометров поднимутся до +29. В субботу прогнозируют 34-градусную жару.



В воскресенье днем будет +35. Порывы ветра достигнут 16 м/с. В четверг, пятницу и воскресенье в городе ожидаются грозы.

Фото с сайта altesmedia.ru

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