Власти Челябинской области и «Росатом» договорились сотрудничать в развитии закрытых городов

Фото с сайта gubernator74.ru

В Озерске прошло совещание руководства Челябинской области, «Росатома» и глав ЗАТО.



В мероприятии принял участие глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что в трех закрытых городах области — Озерске, Снежинске и Трехгорном — сейчас проживают около 170 тыс. человек и ключевая тема там — социальная сфера.



«Развитие социальной сферы, вопросы реализации национальных проектов являются ключевыми темами. В целом надо сказать, что проблемы существуют, мы их подробно обсудили. Социальная сфера — важная тема для трех атомных городов, ее развитие является важной задачей для правительства региона. В связи с этим на встрече договорились о заключении соглашения с госкорпорацией «Росатом», которое будет касаться всех направлений социальной жизни ЗАТО», — прокомментировал Алексей Текслер.



Также глава региона затронул проблемные вопросы по здравоохранению, образованию и состоянию улично-дорожной сети в закрытых территориях. Все эти аспекты стороны внесли в соглашение о сотрудничестве.



Глава «Росатома» Алексей Лихачев пояснил, что с руководством области были достигнуты конкретные договоренности и обозначен план дальнейшей работы. По его словам, работа госкорпорации в атомных городах Южного Урала будет направлена не только на рост производства, но и на повышение качества жизни.



«По ряду вопросов решения были приняты сразу, ряд тем мы обозначили для быстрой проработки и выхода на конкретные договоренности. Госкорпорация готова увеличить производственные программы, линейку продуктов, организовать новые рабочие места, Кроме того, мы реализуем целый ряд социальных проектов: «Бережливая поликлиника», «Школа «Росатома», «Территория культуры», — все они служат улучшению экономики региона и делают жизнь в городах комфортной», — отметил Алексей Лихачев.



Как уточнил Алексей Лихачев, реализация совместных проектов «Росатома» и правительства области стартует уже в ближайшие дни.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 08.07.2019 г.»