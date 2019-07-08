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Власти Челябинской области и «Росатом» договорились сотрудничать в развитии закрытых городов
08.07.2019 г. 12:52
В Озерске прошло совещание руководства Челябинской области, «Росатома» и глав ЗАТО.
В мероприятии принял участие глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что в трех закрытых городах области — Озерске, Снежинске и Трехгорном — сейчас проживают около 170 тыс. человек и ключевая тема там — социальная сфера.
«Развитие социальной сферы, вопросы реализации национальных проектов являются ключевыми темами. В целом надо сказать, что проблемы существуют, мы их подробно обсудили. Социальная сфера — важная тема для трех атомных городов, ее развитие является важной задачей для правительства региона. В связи с этим на встрече договорились о заключении соглашения с госкорпорацией «Росатом», которое будет касаться всех направлений социальной жизни ЗАТО», — прокомментировал Алексей Текслер.
Также глава региона затронул проблемные вопросы по здравоохранению, образованию и состоянию улично-дорожной сети в закрытых территориях. Все эти аспекты стороны внесли в соглашение о сотрудничестве.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев пояснил, что с руководством области были достигнуты конкретные договоренности и обозначен план дальнейшей работы. По его словам, работа госкорпорации в атомных городах Южного Урала будет направлена не только на рост производства, но и на повышение качества жизни.
«По ряду вопросов решения были приняты сразу, ряд тем мы обозначили для быстрой проработки и выхода на конкретные договоренности. Госкорпорация готова увеличить производственные программы, линейку продуктов, организовать новые рабочие места, Кроме того, мы реализуем целый ряд социальных проектов: «Бережливая поликлиника», «Школа «Росатома», «Территория культуры», — все они служат улучшению экономики региона и делают жизнь в городах комфортной», — отметил Алексей Лихачев.
Как уточнил Алексей Лихачев, реализация совместных проектов «Росатома» и правительства области стартует уже в ближайшие дни.
Фото с сайта gubernator74.ru
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