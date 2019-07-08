Врио мэра заявила, что из-за незаконных киосков Челябинск вернулся в XX век

Фото с сайта 74.мвд.рф

Наталья Котова прокомментировала ситуацию с нелегальными ларьками и уличными торговцами в Челябинске.



Проблему незаконных торговых объектов врио мэра поднимала во время недавнего объезда Чурилово. Наталья Котова сообщила, что подобные визиты совершит в каждый район. Цель одна — навести порядок в городе, отметила врио мэра. То, что происходит с киосками сегодня, она назвала возвращением в прошлое.



«Собственники, которые незаконно размещали эти объекты, наверно, должны сделать для себя вывод, что так жить дальше нельзя, что нужно получать законное разрешение, получать разрешение на включение в схему и только после этого размещать объект. Город еще лет пять назад жил в XXI веке, а то, что происходит сегодня, я считаю, что это возврат в XX век. Когда в девяностых годах это все было, наверно, необходимо, но в XXI веке, как мы с вами понимаем, уже давно есть магазины, которые у дома, и много сетевиков, которые работают на любой кошелек. Поэтому я считаю, что нет необходимости в этих объектах на территории города в таком количестве», — отметила врио мэра.



Сотрудникам, которые потеряют работу после сноса незаконных объектов, власти намерены помочь с трудоустройством. Что касается торговли на улицах, то в местах, где она запрещена, хотят установить аншлаги.



«Начала изучать этот вопрос и пришла к выводу, что действительно, наверно, нужно сначала людей предупредить, а потом требовать с них порядок. Поэтому дала поручение подумать о том, каким образом на местах общепринятых, это улица Гагарина, например, пересечение улиц Доватора и Воровского, поставить аншлаги, что здесь запрещена торговля, и указать конкретные места, куда жители города могут пройти и реализовать свой товар», — сообщила Наталья Котова.



Речь идет о продаже вещей, галантерейных товаров, но в большей части — садовой продукции.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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