Жители Челябинской области отпраздновали Сабантуй

Фото с сайта gubernator74.ru

На территории Троицка в пятый раз прошел областной Сабантуй.



Традиционный праздник плуга прошел в субботу, 6 июля, в Троицке. В Сабантуе принял участие руководитель области Алексей Текслер. Глава региона посетил более десятка юрт и шатров. В них были представлены национальные костюмы и традиционные блюда башкир и татар. Алексей Текслер отметил доброжелательность и дружелюбность гостей Сабантуя.



«Сабантуй — это очень яркий праздник, замечательные и дружелюбные люди. Невозможно отказать им в гостеприимстве. Это, пожалуй, самое сложное, но тем не менее я обошел все юрты, шатры, посмотрел на самобытную культуру тех народов, которые у нас в регионе живут. Все очень доброжелательные и дружелюбные. Сабантуй — это и кулинарные традиции, праздник с огромными традициями. Праздник, который радует людей, проходит на территории Челябинской области. Я этому очень рад», — прокомментировал Алексей Текслер.





Также в мероприятии принял участие челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин. Он отметил, что для него как для представителя башкирского народа Сабантуй является праздником детства.



«Это событие для многих известно. Даже люди, которые ни разу здесь не были, хотя бы раз в жизни о нем слышали. Для нас, башкир и татар, это праздник детства, вот лично для меня. Прошел Сабантуй — завершилась уборочная. Впереди нас ждет большой урожай. На главной сцене Сабантуя всегда награждали хлеборубов, трактористов и других жителей села. Радует, что этот праздник уже вырос. Теперь это не просто праздник села, мы видим здесь гостей не только со всех районов Челябинской области, но и из соседних регионов», — резюмировал Эльбрус Нигматуллин.



Сабантуй прошел на территории Троицка в пятый раз. В этом году он был посвящен 100-летию Башкирии. В 1919 году регион приобрел статус автономной республики. В Челябинской области проживает около 200 тыс. башкир, сообщил представитель республики в УрФО Амур Хабибуллин.



«Республика Башкортостан и Челябинская область — это два динамично развивающихся региона, которые очень любят друг друга, потому что у нас очень много общего. На территории Челябинской области проживает около 200 тыс. башкир. Республика Башкортостан — это первый регион России, который приобрел именно статус автономной республики. До 1930 года одна из административных единиц республики находилась на территории Челябинской области. Там проживало около 100 тыс. человек. Мы благодарны, что мероприятие проходит в Челябинской области. Следующий год будет у других республик, но мы первые и рады тому, что Башкирия и Челябинская область очень сильно дружат и у нас все хорошо», — отметил Амур Хабибуллин.

Фото с сайта gubernator74.ru



На праздничном концерте выступили представители татарской и башкирской эстрады. Всего мероприятие посетили 34 тыс. гостей.

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