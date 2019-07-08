На улицах Челябинска планируют установить специальные тумбы для объявлений

Фото с сайта magadangorod.ru

В Челябинске усилят борьбу с незаконной расклейкой объявлений.



На проблему обратила внимание врио главы города Наталья Котова в ходе аппаратного совещания в понедельник, 8 июля. Она отметила, что ситуация с самовольной расклейкой рекламы на столбах улучшилась, однако необходимо предложить от города альтернативу. По словам Натальи Котовой, на улицах и остановках транспорта нужно установить специальные тумбы для частных объявлений.



«Вот две задачи, которые я перед собой ставлю: добиться порядка в отношении этой расклейки и дать задание сетевым и управляющим компаниям, районным администрациям и бюджетным учреждениям подумать о том, как после удаления объявлений будут не допускать их появления, как поверхности будут окрашиваться, обматываться проволокой либо будут ставиться тумбы для размещения информации», — прокомментировала Наталья Котова.



Также у врио главы города возникли вопросы к контролю за борьбой с самовольной расклейкой рекламы — по ее словам, ответственные за эту работу рапортуют об одном, а проезд контрольной группы показывает совсем другие результаты.

Фото с сайта magadangorod.ru

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