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На улицах Челябинска планируют установить специальные тумбы для объявлений
08.07.2019 г. 12:22
В Челябинске усилят борьбу с незаконной расклейкой объявлений.
На проблему обратила внимание врио главы города Наталья Котова в ходе аппаратного совещания в понедельник, 8 июля. Она отметила, что ситуация с самовольной расклейкой рекламы на столбах улучшилась, однако необходимо предложить от города альтернативу. По словам Натальи Котовой, на улицах и остановках транспорта нужно установить специальные тумбы для частных объявлений.
«Вот две задачи, которые я перед собой ставлю: добиться порядка в отношении этой расклейки и дать задание сетевым и управляющим компаниям, районным администрациям и бюджетным учреждениям подумать о том, как после удаления объявлений будут не допускать их появления, как поверхности будут окрашиваться, обматываться проволокой либо будут ставиться тумбы для размещения информации», — прокомментировала Наталья Котова.
Также у врио главы города возникли вопросы к контролю за борьбой с самовольной расклейкой рекламы — по ее словам, ответственные за эту работу рапортуют об одном, а проезд контрольной группы показывает совсем другие результаты.
Фото с сайта magadangorod.ru
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