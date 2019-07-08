Более 13% южноуральцев живут за чертой бедности

Челябинская область оказалась в середине рейтинга регионов по доходам населения.

Исследователи «РИА Рейтинг» составили рейтинг регионов по доходам населения. Они использовали соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году. Первую строчку в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доходы населения более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Затем идут Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Челябинская область заняла 42-е место среди 85 регионов России. Доходы южноуральцев в полтора раза превышают стоимость фиксированного набора. За черной бедности находятся более 13,3% жителей области. Они имеют доходы ниже регионального прожиточного минимума. В Челябинской области этот показатель составляет 9 тыс. 951 рубль. Около 1,5% южноуральцев живут за чертой крайней бедности. Их доходы не превышают половину от прожиточного минимума.

Последнее место в рейтинге заняла республика Тыва. Там отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора составляет 0,88%, а за чертой бедности находятся более 40% жителей.

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