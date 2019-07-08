Избирком ответил на насмешки челябинцев над ржавыми ПАЗами с рекламой выборов

Фото: vk.com/cheltr74

Избирательная комиссия Челябинской области выступила с официальной позицией по поводу наглядной агитации на челябинских маршрутках.



По словам представителей комиссии, информацию на бортах автобусов разместили по соответствующему тендеру. При этом внешний облик самих автобусов заранее никак не оговаривался. «Включение условий о техническом состоянии транспортных средств и требования об использовании новых машин для оклейки в одну закупку является нарушением закона о контрактной системе», — подчеркнули в избиркоме.



В начале июля в соцсетях и телеграм-каналах появились фотографии ржавых автобусов ПАЗ 14-го и 17-го маршрутов с лозунгом «Мы выбираем будущее» на улицах Челябинска. Это спровоцировало язвительную реакцию горожан. В комиссии сообщили, что транспортники обязались оперативно привести в порядок некоторые машины.

Фото: «Челябинский транспорт» / vk.com

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