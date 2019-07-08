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Выборы главы Троицка назначили на 12 сентября
08.07.2019 г. 11:34
Фото с сайта troick.su
Собрание депутатов Троицка назначило дату конкурса по выбору главы города.
Соответствующую информацию опубликовали на сайте горсобрания. Прием документов от претендентов уже начался, сама конкурсная процедура состоится 12 сентября. Выбирать главу Троицка будет специальная комиссия из местных депутатов и представителей областного правительства.
Сейчас городскую администрацию возглавляет Александр Виноградов. Срок его полномочий истекает 14 сентября 2019 года.
Фото с сайта troick.su
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