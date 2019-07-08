В санатории под Магнитогорском скончалась 4-летняя девочка

Фото с сайта doctorpiter.ru

В Челябинской области устанавливают причину смерти ребенка на территории санатория.

В воскресенье, 7 июля, девочка находилась вместе с матерью на территории санатория «Якты-Куль». В какой-то момент ребенок упал, помочь пытались сотрудники учреждения, вызвали и скорую помощь. Но спасти девочку не удалось.

Как сообщил замдиректора санатория Ильнур Мурзагильдин агентству «Верстов.Инфо», женщина и ребенок гуляли на территории учреждения, но не отдыхали по путевке. Есть информация, что они приехали из Магнитогорска. Со слов матери, у девочки были проблемы с сердцем. Специалисты устанавливают точную причину смерти ребенка.

Фото с сайта doctorpiter.ru



Все новости за 08.07.2019 г.»