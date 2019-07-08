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В оздоровительном лагере в Челябинской области детям пришлось самостоятельно тушить пожар
08.07.2019 г. 09:03
Сотрудники МЧС проводят проверку в детском лагере, где произошел пожар.
В субботу, 6 июля, сотрудникам МЧС поступило сообщение об использовании несертифицированных обогревателей в спальном корпусе детского лагеря «Юность» в Аргаяшском районе. После этого в учреждении организовали проверку. В ходе оперативной работы выяснилось, что персонал и руководство лагеря скрыли информацию о пожаре, отметили в пресс-службе регионального управления МЧС. Возгорание произошло ночью. Сработала сигнализация, включилась система оповещения, однако в пожарно-спасательную часть информация о ЧП не поступила.
Охранник сообщил, что заметил рядом с домиком детей, вожатых и воспитателей, на крыльце стояли пустые огнетушители. Когда сотрудник ЧОПа зашел в здание, он увидел тлеющий матрас и обогреватель под ним. К тому времени прибор уже отключили от сети. Охранник рассказал о задымлении директору. Воспитатели, вожатые и дети самостоятельно ликвидировали тление с помощью воды и огнетушителей. В результате ЧП никто не пострадал.
В домике в ту ночь находились четверо подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Обогреватели дожны были стоять на четко обозначенных местах, однако дети самостоятельно изменили их расположение. Нарушение правил эксплуатации электроприборов назвали предполагаемой причиной задымления. Так, включенный в сеть прибор оставили без присмотра в помещении с детьми.
Сотрудники госпожарнадзора провели дополнительный инструктаж с персоналом лагеря. Административное расследование продолжается. МЧС направит письма в министерство образования региона, администрации Аргаяшского района и Копейска, а также в районную и областную прокуратуры.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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