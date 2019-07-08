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Подземные переходы в Челябинске очистят от сомнительной торговли
08.07.2019 г. 08:53
Врио мэра Челябинска поручила проверить арендаторов в подземных переходах.
Местные власти выяснят, насколько целесообразно ведется торговля в подземке. Затем арендаторов будут принуждать разрывать соглашения добровольно, в противном случае мэрия будет обращаться в арбитражный суд, заявила Наталья Котова. Она добавила, что зачистка подземных переходов начнется в ближайшее время.
Активная торговля ведется во всех крупных переходах города — на площади Революции, перекрестке Ленина — Свободы, у Теплотехнического института, в районе поворота со Свердловского тракта в сторону ЧМЗ. Ранее врио главы Челябинска обратила внимание на неудовлетворительные темпы реконструкции подземки на площади Революции. Тогда она пообещала разорвать контракт с подрядчиком, если ситуация не изменится.
Фото: 74.ru
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