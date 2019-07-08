На Южном Урале у местного жителя изъяли арсенал самодельного оружия

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в незаконном изготовлении оружия.

25-летнего молодого человека задержали оперативники центра «Э» регионального ГУ МВД. В его доме нашли несколько единиц холодного оружия, самодельные пистолет и винтовку патроны к ним и части взрывных устройств. На задержанного завели уголовные дела о незаконном обороте и изготовлении оружия, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Ранее сотрудники полиции при содействии ФСБ выяснили, что молодой человек неоднократно высказывал экстремистские лозунги в Интернете. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время его планируют отправить в СИЗО.







Фото с сайта 74.мвд.рф



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