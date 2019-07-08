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В небе над Челябинском в возвращавшийся из Антальи самолет ударила молния
08.07.2019 г. 07:36
Фото с сайта pixabay.com
Рейс из Челябинска в Анталью задерживают на 10 часов из-за удара молнии в воздушное судно.
Лайнер авиакомпании Red Wings попал в сильную грозу в ночь на понедельник, 8 июля. При заходе на посадку в самолет ударила молния. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. Однако обратный рейс в Анталью на этом же лайнере, назначенный на 01:40, отложили для проверки технического состояния воздушного судна.
Вовремя вылететь на турецкий курорт не смогли более 200 пассажиров. По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, вылет отложили на 12:00.
Фото с сайта pixabay.com
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