В Челябинской области пересмотрят схему газификации

Фото с сайта gubernator74.ru

Алексей Текслер заявил о необходимости строительства новых газораспределительных станций на Южном Урале.

В четверг, 4 июля, глава региона Алексей Текслер посетил Аргаяшский район. Во время визита он встретился с жителями, которые рассказали о наболевших проблемах. Мужчина из села Кулуево рассказал руководителю области о недостаточных темпах газификации. Несколько лет назад газ провели в местные школу и детский сад, двухэтажные дома и ряд улиц в частном секторе. На этом все остановилось. Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин отметил, что нужна проектная документация на проведение газа. Если она появится в ближайшее время, то в 2020 году власти постараются решить проблему.

Алексей Текслер подчеркнул, что в целом по области нужно пересмотреть схему газификации, чтобы она учитывала реальные потребности территорий.



«Необходима газификация для того, чтобы развивался бизнес, чтобы мы переводили котельные, которые не всегда работают на современном топливе, на газ. Это повышает и эффективность, то есть снижает расходы на тепло и экологически гораздо более чисто. Чтобы сбалансировать все эти истории, эта схема просто необходима, потому что мы сейчас активно ведем работу с «Газпромом» по необходимости строительства дополнительных газораспределительных станций. И отсутствие актуальной схемы является ограничителем принятия конкретных решений прямо сейчас. Поэтому этот документ крайне необходим», — сказал Алексей Текслер.

По словам Алексея Текслера, работу над схемой завершат в ближайшее время. На встрече с главой региона жители Кулуево также пожаловались на нехватку детсадов. Потребность Аргаяшского района — 800 мест. По словам и. о. министра образования Александра Кузнецова, который сопровождал Текслера, ведомство готово включиться в решение этого вопроса, как только район подготовит проект.

«Договорились, что сейчас они там займутся землеотводом, проекты подберут. Надо будет провести госэкспертизу. И, конечно, надо будет включить эту стройку в обозримый период — 2020 или 2021 год», — сообщил Александр Кузнецов.

Алексей Текслер дал поручение разработать проект нового детского сада. Посетовали жители и на состояние дорог. Глава области напомнил, что в этом году финансирование ремонта региональных трасс увеличено. «Предлагаю создать программу на три года вперед. Кроме того, нужно, чтобы после ремонта полотна его не разбивали большегрузы. И здесь важно неравнодушие глав, важен общественный контроль. Дорогами мы будем заниматься однозначно», — подчеркнул Алексей Текслер.

В селе Аргаяш глава региона оценил благоустройство фонтанной площади. Сейчас завершено асфальтирование. Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды». Площадка заметно преобразилась, говорит местная жительница София Курманова.

«Детская площадка нравится, асфальт хороший, памятник красивый, фонтан красивый, все нравится», — поделилась впечатлениями София Курманова.

Во время визита в Аргаяшский район Алексей Текслер также сообщил, что там появится два фельдшерско-акушерских пункта. Среди приоритетных задач муниципальным властям он обозначил развитие экономического и сельскохозяйственного потенциала. При необходимости господдержка со стороны области будет оказана. Высокооплачиваемые рабочие места — это основа всего, считает глава региона.

Фото с сайта gubernator74.ru

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