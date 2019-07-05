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Россельхознадзор не пустил в Казахстан табун лошадей из Челябинской области
05.07.2019 г. 17:18
На Южном Урале через границу с Казахстаном пытались незаконно провезти лошадей.
Более 80 животных на трех грузовиках везли из Ореннбургской области в казахский Кокшетау. В пункте пропуска «Бугристое» в Троицке таможенники и сотрудники Россельхознадзора выяснили, что у перевозчика не было разрешительных документов — предъявленный ветеринарный сертификат оказался недействительным. Кроме того, он был всего один на три машины.
Получатель лошадей — частное лицо — не был зарегистрирован в реестре предприятий Таможенного союза. Перевозку животных запретили, с нарушителями провели разъяснительную беседу и составили на них административный протокол, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Фото с сайта www.rsn-chel.ru
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