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В Челябинской области из колонии-поселения сбежал заключенный
05.07.2019 г. 17:08
Фото с сайта 74.мвд.рф
Сотрудники регионального ГУФСИН обследуют территорию близ Златоуста, где совершил побег заключенный.
Побег из колонии-поселения произошел еще в четверг, 4 июля. Как пишет 74.ru, 23-летнего беглеца зовут Рустам Колдагутов, в апреле его осудили за кражу и приговорили к четырем годам колонии-поселения. Ранее он был судим по аналогичной статье, но условно.
Наказание заключенный отбывал в колонии недалеко от поселка Нижний Атлян. По информации издания, его вели в сопровождении одного конвоира в магазин за пределами исправительного учреждения. Колдагутову удалось вырваться и убежать. Сейчас окрестности и трассу М5 мелкими группами прочесывают сотрудники ГУФСИН.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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