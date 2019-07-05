Алексей Текслер потребовал ускорить решение вопроса со строительством очистных в аргаяшском поселке

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области посетил с рабочим визитом Аргаяшский район.

Руководитель региона побывал в территории в четверг, 4 июля. В поселке Ишалино Алексей Текслер оценил состояние инфраструктуры и общественных пространств. В частности, ему показали площадки, где проводили благоустройство.

Местные жители рассказали о проблеме строительства очистных сооружений.

«На территории нашего поселка находятся два больших предприятия, и они сбрасывают воду, свои стоки, через неработающие очистные сооружения в пруд-испаритель, который свои функции уже просто-напросто не выполняет, и он уже практически переполнен», — сообщил мужчина.

В прошлом году Аргаяшскому району направили почти 4 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства очистных. Деньги выделили по федеральной программе «Чистая вода». В июле 2018-го с подрядчиком заключили муниципальный контракт, но компания нарушила сроки и не выполнила обязательства. Контракт с ней расторгли, а деньги вернули в бюджет. Алексей Текслер потребовал максимально ускорить решение проблемы. «Срочно объявляйте конкурс. Со средствами поможем», — сказал глава региона. И добавил, что поставит этот вопрос на личный контроль.

«Это не дело. И средства выделялись, и год ничего не происходит, потому что подрядчик неквалифицированный. Проблема остается. Самое главное — это провести квалифицированный отбор, и, соответственно, чтобы подрядчик вышел на работы и сделал правильно. Дальше будем выделять средства для непосредственно строительства очистных сооружений», — отметил Алексей Текслер.

По словам местных властей, сейчас идут проектно-изыскательные работы. В поселке Ишалино Алексей Текслер также посетил завод по производству алюминиевой банки «Болл». В условиях непрерывного производственного цикла предприятие ежедневно выпускает около 3 млн единиц продукции. На его долю приходится более 10% общего производства алюминиевой банки в России. По словам директора аргаяшского филиала завода Александра Баранова, в планах на 2019 год — выпустить более миллиарда банок. За последние годы компания значительно увеличила производительность, отметил руководитель.

«У нас очень сильно ранее увеличился объем производства, возникла необходимость в дополнительных рабочих местах, и мы набрали новую смену. Сейчас мы работаем в новом для нас, необычном, режиме — мы загружены практически на 98%. Мы развиваемся не только в области производительности, но и в области экологии. У нас стоит задача за два года снизить потребление электроэнергии на 15%, газа — на 10%. Это, конечно, подразумевает дополнительные инвестиции в эти проекты», — сообщил Александр Баранов.

Продукцию поставляют в восточные регионы России и Казахстан. На заводе работают более 100 человек, почти половина — местные, остальные сотрудники ездят из Челябинска. Алексей Текслер назвал предприятие достаточно образцовым, но обратил внимание на соглашение о социальном партнерстве.

«Современный завод, там созданы высокопроизводительные рабочие места, завод постоянно работает над повышением эффективности, а рост производительности труда — это одна из ключевых задач в сфере экономики в нашей стране. Плюс высокие заработные платы у работников, плюс мы договорились с директором завода о том, что они подпишут соглашение о социальном партнерстве, долгосрочное соглашение — это тот сигнал бизнесу, который я уже несколько раз высказывал. Это правильно. Определенная помощь была, но хотелось бы, чтобы это было на системной, долгосрочной основе», — пояснил глава региона.

Алексей Текслер также посетил Аргаяш, где провел встречу с жителями и главой Исрафилем Валишиным.

Фото с сайта gubernator74.ru

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