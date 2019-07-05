Экологический аудит «Мечела» не выявил нарушений по выбросам вредных веществ

Фото с сайта mechel.ru

Специалисты НИИ «Атмосфера» закончили проверку крупнейшего металлургического производства в Челябинске.

Аудит предприятий «Мечела» стартовал еще в августе 2018 года. По его итогам независимые экологи из Санкт-Петербурга сообщили, что ПДК вредных веществ для производств установлены корректно. «Зафиксированы некоторые неучтенные превышения веществ. Но при этом наши расчеты показали, что эти выбросы не приведут к превышению предельно допустимых концентраций на территории жилой зоны», — цитирует 74.ru замгендиректора НИИ «Атмосфера» Александра Романова.

В районе потенциального влияния предприятия выявили 180 организаций, которые оказывают воздействие на окружающую среду. Из них только 30 состоят на госучете. По мнению аудиторов, все они в определенной степени могут значительно ухудшать экологическую обстановку, в чем обычно обвиняют только «Мечел».

Экологи рекомендовали ряд мер по улучшению экологической обстановки на мечеловских предприятиях. В их числе установка вытяжных зондов и снижение неорганизованных выбросов на прокатных производствах, внедрение более эффективных фильтров. По словам представителей «Мечела» многие из этих мер включены в экологическую программу предприятия, рассчитанную до 2024 года. На ее реализацию планируют потратить 10 млрд рублей.

Фото с сайта mechel.ru

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