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Экологический аудит «Мечела» не выявил нарушений по выбросам вредных веществ
05.07.2019 г. 15:34
Специалисты НИИ «Атмосфера» закончили проверку крупнейшего металлургического производства в Челябинске.
Аудит предприятий «Мечела» стартовал еще в августе 2018 года. По его итогам независимые экологи из Санкт-Петербурга сообщили, что ПДК вредных веществ для производств установлены корректно. «Зафиксированы некоторые неучтенные превышения веществ. Но при этом наши расчеты показали, что эти выбросы не приведут к превышению предельно допустимых концентраций на территории жилой зоны», — цитирует 74.ru замгендиректора НИИ «Атмосфера» Александра Романова.
В районе потенциального влияния предприятия выявили 180 организаций, которые оказывают воздействие на окружающую среду. Из них только 30 состоят на госучете. По мнению аудиторов, все они в определенной степени могут значительно ухудшать экологическую обстановку, в чем обычно обвиняют только «Мечел».
Экологи рекомендовали ряд мер по улучшению экологической обстановки на мечеловских предприятиях. В их числе установка вытяжных зондов и снижение неорганизованных выбросов на прокатных производствах, внедрение более эффективных фильтров. По словам представителей «Мечела» многие из этих мер включены в экологическую программу предприятия, рассчитанную до 2024 года. На ее реализацию планируют потратить 10 млрд рублей.
Фото с сайта mechel.ru
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