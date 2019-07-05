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Жительница Челябинской области погибла на отдыхе в Крыму
05.07.2019 г. 15:29
Фото с сайта pixabay.com
Туристка из Бакала скончалась, купаясь в море в Феодосии.
35-летняя женщина отправилась в Крым 29 июня. Трагедия произошла, когда она купалась в море. Как сообщается, жительница Бакала неудачно прыгнула в воду с пирса. Она не смогла выплыть. Другие отдыхающие вытащили женщину и вызвали скорую.
Прибывшие врачи констатировали смерть, сообщает сайт 74.ru. Предварительно причиной летального исхода медики назвали перелом шейных позвонков. Погибшую доставили на родину. Близкие простились с ней в четверг, 4 июля.
Фото с сайта pixabay.com
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