Жительница Челябинской области погибла на отдыхе в Крыму

Фото с сайта pixabay.com

Туристка из Бакала скончалась, купаясь в море в Феодосии.

35-летняя женщина отправилась в Крым 29 июня. Трагедия произошла, когда она купалась в море. Как сообщается, жительница Бакала неудачно прыгнула в воду с пирса. Она не смогла выплыть. Другие отдыхающие вытащили женщину и вызвали скорую.

Прибывшие врачи констатировали смерть, сообщает сайт 74.ru. Предварительно причиной летального исхода медики назвали перелом шейных позвонков. Погибшую доставили на родину. Близкие простились с ней в четверг, 4 июля.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 05.07.2019 г.»