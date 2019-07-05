В Челябинске ограничат движение через перекресток улиц Красной и Коммуны

В Центральном районе из-за реконструкции теплотрассы перекроют проезд для автомобилей.

Ограничение движения на перекрестке улиц Красной и Коммуны введут в пятницу, 5 июля, в 22:00. Снимут его во вторник, 9 июля, в 8:00. На этом участке компания «Геострой» будет реконструировать теплотрассу, сообщили в администрации Челябинска.

Водителей просят отнестись с пониманием и планировать свой маршрут заранее.

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