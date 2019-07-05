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В Челябинске ограничат движение через перекресток улиц Красной и Коммуны
05.07.2019 г. 15:22
В Центральном районе из-за реконструкции теплотрассы перекроют проезд для автомобилей.
Ограничение движения на перекрестке улиц Красной и Коммуны введут в пятницу, 5 июля, в 22:00. Снимут его во вторник, 9 июля, в 8:00. На этом участке компания «Геострой» будет реконструировать теплотрассу, сообщили в администрации Челябинска.
Водителей просят отнестись с пониманием и планировать свой маршрут заранее.
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