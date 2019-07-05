Из челябинской администрации уволили ответственного за снос киосков

Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru

Наталья Котова отправила в отставку руководителя МКУ «Городская среда» Сергея Шумакова.

Решение врио мэра приняла после инспекции по городу, которая состоялась в среду, 3 июля. Там Наталья Котова проверила ход исполнения своего поручения по демонтажу незаконных ларьков. За эту работу отвечал директор учреждения «Городская среда» Сергей Шумаков.

По итогам поездки Котова предложила ему уволиться по собственному желанию. В пятницу соответствующее заявление от Шумакова было принято и подписано. Ожидается, что нового руководителя МКУ «Городская среда» представят на аппаратном совещании в понедельник, 8 июля.

Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru

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