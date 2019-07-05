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Бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова отдали под суд повторно
05.07.2019 г. 13:14
Апелляционная инстанция отменила прежнее решение суда по уголовному делу против Сергея Давыдова.
Заседание в Свердловском областном суде состоялось в пятницу, 5 июля. Апелляционная инстанция удовлетворила требование прокуратуры об отмене приговора бывшему главе администрации Челябинска Сергею Давыдову. Дело вернули в Советский райсуд. Оно будет рассмотрено в ином судейском составе, сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, Давыдов с ноября 2011 года по декабрь 2014 года в должности главы администрации Челябинска злоупотребил служебными полномочиями. Он способствовал заключению договора между теплоснабжающей организацией МУП «ЧКТС» и компанией, принимающей от населения платежи за коммунальные услуги. Следователи выяснили, что в состав последней входили две аффилированные с Давыдовым фирмы. Часть средств — 37 млн рублей — принимающая платежи организация перечислила на расчетные счета аффилированных фирм. В частности, 12 млн рублей получил ИП Давыдов В.И.
В марте 2019 года уголовное дело в отношении Сергея Давыдова было закрыто по ходатайству следствия. Бывшему сити-менеджеру выписали только судебный штраф — 40 тыс. рублей. Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его.
Фото с сайта cheladmin.ru
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