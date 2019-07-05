В Челябинской области запустят региональную программу по автобусному сообщению между селами

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Глава региона Алексей Текслер совершил рабочую поездку в Кунашакский район.

В ходе встречи с районными властями руководитель области обозначил ключевые проблемы территории: дефицит медицинских работников, необходимость ремонта дорог. Также местные жители пожаловались Алексею Текслеру на нехватку автобусов. На совещании в администрации он заявил, что этот вопрос нужно будет решать системно, для чего в области запустят специальную программу.

«Я говорил в своем обращении к Заксобранию, что мы будем решать транспортные вопросы не только в больших городах, эта проблема везде актуальна. Очень часто маршрут есть, но автобусы либо ломаются в дороге, либо вообще не выходят на линию. Проблема существует, это системный вопрос, и решать его надо применительно ко всему региону, правильно сказали, что нужны соответствующие программы. Программа обязательно будет, по Кунашаку нужно будет сделать отдельную записку», — сказал Алексей Текслер.

Особо отметил Алексей Текслер вопросы газификации на селе. На них он обратил внимание после поездки в деревню Канзафарова, куда уже много лет не могут провести голубое топливо, хотя труба пролегает в 300 метрах от жилых домов. Местным жителям глава региона пообещал незамедлительно приступить к разработке проекта газификации поселка.

— Скажите, какие проблемы у вас?

— Газ, у нас нет газа. У нас тут совсем рядом проходит газопровод между Кунашаком и Дружным, в 300 метрах, рядом совсем. Знаете, мы у озера живем, у нас холодно, проблемы с дровами.

— Хорошо, смотрите, что мы сделаем: сегодня дам поручение готовить проект, подготовим проект, смету и сразу дам поручение по строительству.

Позднее на совещании Алексей Текслер подчеркнул, что газификация в районе составляет всего около 30%, тогда как по области достигает 70%. По его словам, соответствующая программа будет пересмотрена, чего не делалось пять лет.

Также затронули вопросы здравоохранения и социальной инфраструктуры в Кунашакском районе. По итогам встречи с руководством территории Алексей Текслер распорядился направить из областного бюджета деньги на ремонт больницы и строительство школы на 500 мест в Кунашаке.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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