Командира батальона ДПС в Челябинской области задержали за взятку в день ГИБДД

В Магнитогорске избрали меру пресечения для полицейского начальника, который попался на взятках.

По подозрению в получении взяток от водителей в день ГИБДД, 3 июля, задержали командира отдельного батальона ДПС ГИБДД Магнитогорска. После этого его сразу уволили. И в пятницу, 5 июля, теперь уже бывшего полицейского отправили под домашний арест, пишет Znak.com.

Ему предъявили обвинения по статьям о получении взятки должностным лицом за незаконные действия и о мелком взяточничестве. Под домашним арестом экс-командир будет находиться до 2 сентября. Сумма взяток и за что именно полицейский брал подношение, пока не уточняется.

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