Челябинские общественники требуют от мэрии запретить назойливую аудиорекламу на улицах

Фото с сайта cheladmin.ru

Активисты «Гражданского патруля» подали обращение к врио главы Челябинска Наталье Котовой с просьбой запретить рекламное вещание на улицах и в парках.

Годом ранее общественники уже выходили с требованием к мэрии запретить рекламу из громкоговорителей в общественных местах, таких как Кировка, парк Гагарина и горсад имени Пушкина. Тогда им удалось добиться, чтобы она не звучала на проспекте Ленина и возле ЮУрГУ.

Распространяет рекламу агентство «Азбука», оно же, по информации общественников, установило громкоговорители. Активист «Гражданского патруля» Георгий Акмен пояснил «Челябинскому эху», что, по всей видимости, мэрия оформила устройства как систему оповещения о ЧС, но оставила возможность транслировать через них рекламные сообщения.

«Администрация все равно должна была ставить громкоговорители. Но, видимо, чиновники решили сэкономить и обратились к рекламной организации «Азбука». Город ничего за них не платит, а «Азбука» крутит на них рекламу и поддерживает их в должном состоянии для выполнения закона об оповещении в чрезвычайных ситуациях. Мэрия даже может не разрывать договор — она его может просто перезаключить с той же организацией, но с условием ограничения рекламного вещания, чтобы просто устройства поддерживать в надлежащем состоянии и все», — прокомментировал Георгий Акмен.

Роспотребнадзор ранее выносил предписание агентству. Однако по сути ситуация так и не изменилась, утверждают общественники — вещание не исчезло, а просто стало чуть тише, чтобы его не слышали в своих квартирах жильцы окрестных домов. «Гражданский патруль» попросил Наталью Котову запретить рекламное вещание на улицах города, поскольку оно вносит лишний шум в и без того агрессивную в этом плане среду.

Фото с сайта cheladmin.ru



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