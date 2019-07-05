Экс-омбудсмену Алексею Севастьянову, обвиняемому в покушении на мошенничество, отказали в отводе судьи

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске начался судебный процесс над бывшим уполномоченным по правам человека Алексеем Севастьяновым.

Экс-омбудсмену предъявлено обвинение по статье о покушении на мошенничество. Заседание Центрального райсуда по этому делу состоялось в пятницу, 5 июля. На нем Алексею Севастьянову отказали в отводе судьи Ирины Шершиковой, сообщает 31tv.ru. Ранее она уже рассматривала административное дело Алексея Севастьянова. Именно поэтому он и просил заменить Шершикову другим судьей.

Рассмотрение дела продолжится 15 июля. Все заявления Севастьянова о подтасовке материалов дела оставлены без внимания. Степень виновности экс-омбудсмена будет установлена в конце процесса.

По версии следствия, в 2016 году он пытался обманом стать обладателем гранта на 3 млн рублей, не намереваясь заниматься фермерством. Денег Севастьянов так и не получил. Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество.

Алексей Севастьянов в июне 2019 года выдвинулся на участие в выборах губернатора Челябинской области. 4 июля он сдал собранные с депутатов подписи в избирком. В ближайшие дни комиссия будет их проверять.

Фото с сайта pravmin74.ru

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